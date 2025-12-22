Куда сможет улететь турист на распродаже Utair

Utair предложила сэкономить на билетах на зимней распродаже. Поскольку в анонсе среди направлений были заявлены туристические маршруты, редакция TourDom.ru решила проверить, удастся ли выгодного слетать по спецпредложениям.

Акция распространяется на зимнее расписание (до 30 апреля включительно). Для любителей пляжного отдыха у авиакомпании в этот период только один вариант – Дубай. По сложившейся и нерадостной для туристов традиции рейсы в ОАЭ из Москвы не включили в распродажу. Туда со скидкой можно слетать только из региональных аэропортов. Но и тут есть нюансы. Так, из Тюмени one way предлагают от 13,8 тыс. на безбагажном тарифе. Но во многие из дат (рейсы выполняют дважды в неделю) просто нет мест. Скидки в эти дни доступны на перелетах с пересадкой – и это даже получается выгоднее (от 10 тыс.), но дорога будет очень долгой.

Из Уфы в Дубай авиакомпания заявила всего три (!) рейса с дисконтом – в последний день каникул за 11,9 тыс., за 15 тыс. – 27 декабря. Больше вариантов только из северного Сургута – round trip в обе стороны в районе 30 тыс. можно найти после каникул.

С рейсами в Стамбул из Уфы ситуация схожая – на еженедельном маршруте есть одна возможность улететь в декабре за 12,8 тыс. и пара – вдвое дороже в каникулы. Далее вариантов нет совсем.

Туристам из Москвы предлагают слетать хотя бы в Анталью. Правда, зимой большинство в ней не заинтересовано. В ближайшие дни билеты продают за 4,9 тыс. Похожий прайс есть у Победы – 24 декабря можно отправиться за 4 тыс. В январе оба перевозчика стартуют от 5 тыс.

Выгодно на распродаже лететь на турецкий курорт только весной. Так, в апреле на распродаже предлагают прайс от 13 до 16 тыс. У конкурентов в большинстве случаев от 20 и выше. В отдельные дни «Победа» готова везти за 15 тыс. Дорога в оба конца на распродаже обойдется от 28 тыс. налегке. У S7 и «Победы» – от 33–34 тыс.

В зимний Сочи слетать Utair выгоднее, чем другими перевозчиками, не получится. После январских праздников есть билеты за 5 тыс. Но «Победа», «Уральские авиалинии» и даже «Аэрофлот» заметно дешевле – от 3,5 до 4 тыс.

