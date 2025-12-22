Уганда обещает отменить визы для российских туристов

Уганда намерена рассмотреть возможность отмены визового режима для российских туристов. Об этом заявил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИД Уганды Джон Леонард Мугерва, комментируя соглашение между Россией и Угандой об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов (подписание документа планируется в феврале следующего года в Москве).

© tourdom.ru

Сейчас для въезда в страну необходимо оформить электронную визу (e-Visa) на портале Миграционного управления МВД Уганды: в специальном бланке указываются паспортные данные, цель визита и время пребывания в стране (можно находиться до 90 дней). По результатам рассмотрения заявителю в течение 2 дней высылают PDF-файл, который необходимо сохранить, распечатать и предъявить при въезде. Стоит такая виза 50 долларов США.

За 100 долларов таким же образом можно получить единую однократную туристическую визу для посещения сразу трех государств: Уганды, Кении и Руанды.

Джон Леонард Мугерва отметил, что в стране хотели бы видеть больше туристов из России, а потому будут искать способы «упростить визовый режим» и «рассматривать возможность отмены виз для туристов в будущем».

Уганда привлекает путешественников прежде всего сафари по национальным паркам, а также рафтингом и каякингом. Кроме того, это одно из тех мест в мире, где можно постоять на линии экватора.