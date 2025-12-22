От пляжей к яхтам: как особый режим меняет туризм на Хайнане

ХАЙКОУ, 22 декабря, ФедералПресс. Власти китайской провинции Хайнань констатируют рост турпотока после официального запуска 18 декабря особого таможенного режима. Это событие, знаменующее новый этап в развитии свободного торгового порта, открывает свежие перспективы для всей туристической отрасли острова, сообщает издание Gongren Ribao.

© РИА "ФедералПресс"

Как отмечают эксперты и представители туристического бизнеса, данная мера даст значительный импульс для повышения привлекательности региона и трансформации индустрии. Гид У Чуньлун, специализирующийся на рынке Юго-Восточной Азии, подтвердил, что упрощение таможенных процедур уже ощутимо повлияло на работу.

«Раньше группа из сотни туристов проходила таможенный контроль почти час, теперь это занимает менее 10 минут», – привел пример специалист.

Профессор Института туризма Хайнаньского университета Гэн Сунтао убежден, что политика «нулевых пошлин и низких налогов» резко усилит потребительскую и деловую привлекательность Хайнаня. По его мнению, симбиоз политических преимуществ и природных богатств создаст «кумулятивный эффект». Это будет способствовать переходу от традиционного пляжного отдыха к комплексному потреблению с длительным пребыванием, укрепляя уникальные позиции острова как международного центра туризма и потребления.

Власти подчеркивают, что новый режим формирует особую зону таможенного контроля с либерализованной политикой. Для иностранных туристов сохраняются и развиваются упрощенные визовые процедуры, включая безвизовый въезд для граждан 59 государств. Как пояснила генеральный директор туристической компании «Хайнань Хуэйчжун» Чэнь Мэйлинь, для туристов из материкового Китая поездки не потребуют дополнительных документов. При этом ожидается приток иностранных гостей, которых привлекут возможности для конференций, шопинга, яхтинга и делового туризма.

Сектор морского туризма уже адаптируется к изменениям. Так, в яхт-клубе залива Хайтанвань в Санье рассчитывают, что политика «нулевых пошлин» сделает аренду яхт значительно доступнее, и готовятся к расширению бизнес-возможностей.

По данным властей, с начала строительства свободного порта туристический рынок претерпел значительные изменения: рост числа иностранных туристов (более 1,1 млн человек за январь-октябрь 2025 года), оптимизация структуры рынка и повышение качества потребления. Основными источниками иностранного турпотока остаются страны СНГ и Юго-Восточной Азии.

В Управлении по туризму, культуре, радио, телевидению и спорту провинции заявили, что запуск особого таможенного режима станет возможностью для перехода от экстенсивного роста к качественному развитию отрасли. Стратегическая задача к 2035 году – превратить Хайнань в туристическое направление с глобальным влиянием. Для этого планируется развивать международные проекты, углублять сотрудничество с мировыми платформами и туроператорами, а также продвигать комбинированные туристические маршруты.

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие китайские направления в приоритете у россиян для встречи Нового года.