«Больше никогда». Россиянка описала Новый год в отеле Турции

Российская путешественница описала Новый год в отеле Турции словами «больше никогда не буду так делать». Своим мнением она поделилась с блогом «Маршруты Выгодных Путешествий» на платформе «Дзен».

Россиянка Марина в 2024 году встретила новогоднюю ночь в гостинице Кемера Akka Alinda. Туристка с мужем забронировали тур all inclusive. Женщине понравилось обслуживание на шведском столе в будние дни, однако за праздничный вечер путешественникам пришлось доплатить по 13 тысяч с человека и отстоять очередь на запись.

«Столы по восемь-десять человек. Выглядело это так, будто нужно успеть занять место, чтобы не оказаться где-нибудь на отшибе. Очень напоминало детский лагерь или корпоратив», — поделилась Марина.

Праздничную программу гостья назвала «стандартной и абсолютно безликой». А главным разочарованием вечера стал ужин.

«На столах нас ждали заветренные закуски, странные "фаршированные яйца", нечто, что было похоже на роллы, но роллами не было, десерты — некрасивые, приторные, абсолютно безвкусные», — рассказала туристка.

