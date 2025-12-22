Какие туры в Армению пользуются спросом

Растет поток туристов в Армению. За 11 месяцев страну посетили на 45 тысяч человек больше, чем в прошлом году. На Новый год гиды ожидают дальнейший рост. Что предлагают путешественникам и какие туры пользуются спросом, рассказала корреспондент «МИР 24 Лилит Мадунц.

© Мир24

Самые популярные гастрономические туры по регионам. Чаще всего едут в Гарни, Гегард, Севан и Дилижан. Также многие бронируют горнолыжные курорты и обзорные экскурсии по Еревану.

Экскурсии по традиции начинают с площади Республики сердца столицы Армении. Ее в начале XX века спроектировал архитектор Александр Таманян. Площадь окружают здания из розового туфа Дом правительства, Национальная галерея и Музей истории Армении. Здесь проходят главные городские праздники и концерты.

«Невозможно почувствовать даже по видео и по каким-то блогам, насколько теплый и душевный прием здесь, насколько добрые и отзывчивые люди, которые готовы в каждом моменте тебе помочь, подсказать, угостить, накормить, напоить. Мы приехали ночью, прогулялись и увидели подсветку, увидели красивые здания, кафе, сходили на каскад, по нему прогулялись, рассказал журналист из Ярославля Сергей Муканов.

К новогодним праздникам гиды готовят программы с поездками в регионы, дегустациями, мастер-классами и праздничными мероприятиями. Популярны зимние туры на курорты села Египатруш, Цахкадзор и Джермук с современными трассами, живописными пейзажами, спа и местной кухней.

Роза Авоян гид «Поскольку многие приезжают в Армению впервые, их интересуют не только городские прогулки, но и поездки по областям. Мы также добавляем мастер-классы, например, по армянской выпечке и дегустации вин у местных производителей.

Больше всего туристов традиционно приезжают из России, Грузии и Ирана. В этом году почти на 38% вырос турпоток из Китая. Власти также активно работают со странами Персидского залива.

Лусине Геворгян председатель комитета по туризму Армении «В прошлом году с января по ноябрь было больше двух миллионов посещений. По предварительным расчетам, превзойдем показатель прошлого года.

Туристический комитет запустил кампанию «Зима в Армении. Особое внимание уделяют развитию деревень: десятки сел модернизируют по международным стандартам, чтобы гости могли познакомиться с местной культурой, ремеслами и традициями.