Россиянам пообещали выдавать австрийские мультивизы

Россияне смогут получать австрийские мультивизы на срок до одного года при выполнении ряда условий. Такая возможность будет у тех, кто раньше уже получал годовую визу или три однократных визы в течение двух последних лет, заявил новый посол РФ в Вене Андрей Грозов.

© РИА Новости

Никаких официальных разъяснений посольство России не получало, заявил Грозов в интервью РИА Новости. Но он сослался на коллег из австрийской дипмиссии Москве, которые заверили, что выдача многократных виз возможна при выполнении этих условий.

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала ограничить выдачу мультивиз гражданам РФ. Если это произойдет, то им придется получать разрешение для каждой поездки.

Ограничения, вероятно, не затронут рынок морских круизов, писал ранее Tourdom.ru. Италия, Франция и, возможно, Греция, будут выдавать под круизы так называемые multi-entry визы: они рассчитаны только на даты конкретной поездки, но разрешают два или более въезда в Шенгенскую зону.