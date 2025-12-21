Правительство Кипра упростило визовый режим для россиян. Теперь документы на визу можно будет подать в нескольких крупных городах страны. Когда лучше ехать на Кипр и во сколько обойдется отдых — в материале «Вечерней Москвы».

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске. Стоимость услуги по подаче документов в визовом центре составляет 1,5 евро (139 рублей).

По словам руководителя туристической компании Романа Рубцова, вероятнее всего цены на билеты на остров вырастут. Причем это скажется на всех сегментах перелетов через Ереван, Стамбул или Баку.

«Тут не уйти от классической экономической модели, где спрос повышает цены. Если международные авиакомпании не поставят больше рейсов, то цены вырастут вместе со спросом, — отмечает Рубцов. — Но большой спрос и возросшая цена на конкурентном рынке позже начнут калиброваться за счет расширяющегося предложения на рынке, что в итоге должно уравновесить цены».

На данный момент самый дешевый билет из Москвы на Кипр стоит 7590 рублей. Эксперт отмечает, что россиянам стоит ожидать краткосрочный рост цен на билеты. Затем произойдет частичное сглаживание, которое до конца урегулирует стоимость перелетов.

Роман Рубцов также добавил, что лучше всего на Кипр отправляться в апреле, июне, октябре и ноябре.

«В эти месяцы там более мягкий климат, который позволит человеку полноценно отдохнуть, — говорит руководитель туристической компании. — Тем более в это время на Кипре достаточно мало туристов, из-за чего отдых становится более размеренным».

Эксперт вспоминает популярные достопримечательности Кипра: царские гробницы в Пафосе, купальня Афродиты, античный город Курион, соленое озеро на окраинах Ларнаки...

«Гора Троодос — едва ли не самое зеленое и аутентичное место на острове. Часто совмещают с посещением монастыря Киккос — одной из главных святынь Кипра. Подойдет тем, кто любит природу и атмосферу, — отмечает Рубцов. — Помимо этого, Кипр богат античными городами и археологическими зонами. Амфитеатры, колоннады, мозаики — все это активно восстанавливается».

Посетить на Кипре стоит и уникальные пляжи. Некоторые из них имеют вулканический темный цвет.

«А столица острова Никосия — отличное место, где можно познакомиться с историей двух разных народов — турецкой и греческой. Там можно увидеть уникальные памятники, театры, монастыри, мечети и многое другое», — добавил эксперт.

Факт

Столица Кипра Никосия разделена надвое демилитаризованной зоной между греческой и турецкой частями.

Этой осенью Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран. Насколько эта страна является перспективным направлением для российских туристов, стоит ли туда ехать и во сколько обойдется путешествие, «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.