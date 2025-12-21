Пять неожиданных направлений для встречи Нового года за рубежом

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл пять неожиданных направлений для атмосферной встречи Нового года за рубежом. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе«Дзен».

Город Самарканд в Узбекистане он назвал один из наиболее популярных у российских туристов для отдыха на новогодние праздники. Блогер объяснил это тем, что некоторые россияне не хотят лететь далеко, чтобы прогуляться по экзотичным улицам и базарам.

«Еще обязательно загляните в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. Внутри такая акустика, что каждый шепот превращается в эхо. Жутковато, но впечатляет», — посоветовал блогер.

Тем путешественникам, которые стремятся зимой в горы, мужчина рекомендовал съездить в Алматы, Казахстан. Там же можно посетить самый большой каток в мире — Медео. Еще одним открытием путешественник назвал Баку.

«Азербайджанская кухня — это любовь: долма, кутабы, плов, шашлыки, пахлава. В ресторанах цены кусаются, но на улицах полно лавок, где можно наесться за копейки», — отметил опытный турист.

Также Алексей Кутовой напомнил россиянам про новогодний туризм в Ереване, Армении, и в Тбилиси, в которых праздники проходят особенно масштабно.

«Грузия вообще страна, где чувствуешь себя как дома. Люди открытые, города живые, природа красивая. Даже если просто приехать на неделю, выпить вина и наесться хачапури — это уже стоит того», — заключил автор публикации.

