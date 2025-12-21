Китай вместо Европы: куда россияне поедут встречать Новый год

Безвизовый режим сделал Китай одним из самых востребованных среди россиян зарубежных направлений на новогодние праздники. Вместо привычных курортов туристы выбирают маршруты с высокоскоростными поездами, роботами на улицах, древними храмами и неожиданными гастрономическими открытиями – от паровых пирожков до пива «на розлив» прямо из шланга. Что ждет россиян на новогодних праздниках в Китае, рассказывает «ФедералПресс».

Китай – новый фаворит зимних каникул

Новогодние праздники традиционно считаются пиком выездного туризма, и этой зимой карта путешествий россиян заметно изменилась. Китай, еще недавно воспринимавшийся как экзотика «для подготовленных», уверенно ворвался в тройку самых популярных направлений. Сыграли сразу несколько факторов: безвизовый режим, развитая транспортная инфраструктура, безопасность и ощущение путешествия в будущее, которое здесь органично соседствует с тысячелетней историей.

В дипломатических и туристических кругах все чаще советуют маршрут Пекин – Тяньцзинь – Цюйфу – Циндао. Он удобен логистически: между городами всего два–три часа пути на скоростных поездах, а впечатлений хватает на полноценное путешествие длиной в эпохи – от древнего Китая до цифровой цивилизации.

Тяньцзинь: Европа, роботы и город будущего

Первой остановкой для многих становится Тяньцзинь – мегаполис, где Восток и Запад буквально переплетаются. Европейские кварталы, оставшиеся со времен иностранных концессий, здесь соседствуют с ультрасовременными небоскребами. Прогулка по району «Пять больших авеню» больше напоминает путешествие по старой Вене, чем визит в китайский портовый город.

Один из главных символов Тяньцзиня – колесо обозрения, установленное прямо на мосту через реку. Вечером, когда включается подсветка, город кажется декорацией к фантастическому фильму. А если спуститься с высоты на землю, туриста ждет совсем иной Китай – с уличной едой, речными прогулками и древними ремеслами.

Особое впечатление производит улица древней культуры, где традиционная архитектура неожиданно дополняется человекообразными роботами. Они улыбаются, танцуют и работают наравне с людьми, заставляя задуматься, где заканчивается фольклор и начинается технологическая реальность. Не случайно именно здесь активно развиваются образовательные центры робототехники, куда приезжают студенты со всего мира.

Цюйфу: философия вместо фейерверков

Тех, кто устал от городского шума, маршрут ведет в Цюйфу – родину Конфуция. По китайским меркам это небольшой город, но его значение для культуры Поднебесной сравнимо с религиозными столицами мира. Сюда едут не за развлечениями, а за ощущением глубины и тишины.

Комплекс из храма Конфуция, усадьбы его потомков и Леса Конфуция входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это пространство, где история ощущается физически: в каменных плитах, древних кипарисах и надписях, переживших десятки династий. Здесь туристы неожиданно для себя задерживаются дольше запланированного – новогодняя суета отступает, освобождая место размышлениям о времени, семье и преемственности.

Циндао: море, кино и пиво из шланга

Финальной точкой маршрута часто становится Циндао – прибрежный город на Желтом море. Его называют самым «европейским» курортом Китая и одновременно одним из самых технологичных. Здесь проходят международные саммиты, снимают масштабные фильмы и принимают миллионы туристов в год.

Циндао умеет удивлять. В одном районе – гигантский центр международных форумов, построенный в рекордные сроки, в другом – крупнейшая крытая киностудия мира с декорациями целых городов. Но настоящим магнитом для туристов остается пивной квартал.

Именно здесь находится легендарная «пивозаправка»: вместо бензина – десятки сортов свежего пива, которое наливают прямо в пакеты или бутылки. Фестиваль пива в Циндао собирает миллионы гостей, но даже вне его рамок город живет в особом, расслабленном ритме – с морским воздухом, шумом набережных и длинными вечерами в пивных домах.

Новый год без шаблонов

Китайский маршрут оказался для россиян не просто альтернативой привычным поездкам, а новым форматом новогодних каникул. Здесь нет привычных елок и салютов, зато есть ощущение движения – по стране, по времени, по смыслам. От роботов на улицах до философии Конфуция, от немецкого пивного наследия до ультрасовременных портов – Китай предлагает встречать Новый год без шаблонов.