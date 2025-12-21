В Таиланде ужесточают правила продажи алкоголя

В Таиланде продолжают совершенствовать правила продажи алкогольной продукции. После снятия запрета на продажу с 14 до 17 часов власти ввели новые ограничения. Магазины, бары и прочие места, где отпускают горячительные напитки, предупредили об ответственности за их продажу нетрезвым покупателям.

В Законе о контроле за алкогольными напитками появился пункт, обязывающий персонал торговых точек проявлять осмотрительность и определять, не повредит ли клиенту лишняя порция спиртного. Точных критериев нет, продавцам вменили «на глазок» оценивать состояние туристов и отказывать им при признаках опьянения.

А вот ответственность предусмотрена. Если будет доказано, что пьяный человек после покупки спиртного что-нибудь натворит – повредит чье-то имущество или нанесет кому-то травму, то юридическое лицо будет нести солидарную ответственность перед пострадавшими.

В соцсетях новшество уже подвергли критике. Находящиеся под градусом покупатели вряд ли доброжелательно будут воспринимать отказы в приобретении как пива, так и более крепких напитков. Также есть сомнения, что бесчисленную армию продавцов можно научить выявлять лиц, которым запрещено совершать покупки, и вежливо отказывать им в продаже.

Результатом, скорее всего, станет рост конфликтов. В тайской прессе и ранее постоянно рассказывалось о стычках туристов с персоналом в барах по поводу обслуживания. В королевстве даже предложили устраивать иностранцам стресс-тест на агрессивность в надежде отсеять тех, кто устраивают пьяные драки на улицах Пхукета и Паттайи.

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде после долгих обсуждений отменили запрет на продажу алкоголя в послеобеденное время, но опять-таки временно – в виде эксперимента.