Консульство Италии урезало российскому туристу поездку к дочери

Россиянин, подавший документы на визу в Италию, получил от консульства неожиданный запрос. Вместо одобрения его планов погостить у дочери 89 дней, ему предложили сократить срок поездки и предоставить новые авиабилеты. Об этом сообщает телеграм-канал ranarod со ссылкой на заявителя.

Ответ из итальянского визового центра в Москве пришел спустя почти два месяца после подачи документов. Мужчине пришлось сдать купленные билеты, перепланировать поездку на месяц и забронировать места на других рейсах. В итоге он получил визу на 50 дней, несмотря на идеальную визовую историю – ранее у него уже была 2-летняя итальянская виза.

Этот случай иллюстрирует новые реалии после рекомендаций, выпущенных Еврокомиссией 7 ноября об ограничении выдачи многократных шенгенских виз россиянам. Хотя страны Шенгена принимают решения самостоятельно, количество выданных мультивиз в последнее время действительно сократилось, несмотря на растущий спрос на поездки в Европу.

Некоторые туристы считают исход ситуации положительным: консульство, по их мнению, проявило лояльность и не стало отказывать по въезде.

«Хорошо, что его всего лишь попросили сократить срок, – комментируют пользователи. – Моим клиентам, с 20-летней историей поездок в Италию, в декабре выдали лишь однократную визу».

По мнению подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», Италия по-прежнему остается одной из немногих стран, где шансы получить визу относительно высоки.

Сроки рассмотрения заявок при этом зависят от способа подачи. Через аккредитованного в консульстве туроператора процесс идет быстрее, а при самостоятельном обращении консульство может не спешить с ответом.

«Мы делаем через туркомпанию, у них максимальный срок подачи – за 25 рабочих дней», – рассказала подписчица.

«Если срок поездки недалеко, делают оперативно. Мои туристы 29 сентября сдали биометрию, а 17 октября уже вышли визы», – поделился один из турагентов.

Ранее «ТурДом» писал, что многократные визы в последнее время выдают россиянам только три страны – Италия, Франция и Испания.