Туристам приглянулся Узбекистан: в стране туристический бум

Узбекистан переживает туристический бум – к такому выводу пришли во Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO). В очередном квартальном отчете за январь – сентябрь 2025 года страна расположилась на шестой позиции – рост турпотока составил 73% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

© РИА Новости

В узбекском турбизнесе уточнили, что за 11 месяцев приняли 10,7 млн иностранных туристов, которые принесли доход в 4,4 млрд долларов. Хорошие показатели для страны с населением в 39 млн и бюджетом чуть более 33 млрд долларов.

Среди гостей Узбекистана большую долю составляют россияне. Для посещения страны гражданам России виза не требуется – достаточно предъявить загранпаспорт. В настоящее время рассматривается новый режим въезда – по внутреннему российскому паспорту.

Из аэропортов РФ есть прямые маршруты в Ташкент и туристические центры, на которых работают российские и узбекские авиакомпании. Для примера посмотрели стоимость перелета из Москвы в начале следующего года.

Из столицы в Самарканд round trip на 17–24 января стоит от 21,5 тыс. руб. по минимальному тарифу на рейсах «Аэрофлота». Кроме этого, на агрегаторе есть рейсы «Победы» и «Уральских авиалиний». На линии Москва – Бухара предложения у нацперевозчика на эти же дни начинаются от той же ценовой планки. На середину января прямые перелеты туда-обратно у Utair предлагаются за 22,3 тыс. руб. по безбагажному тарифу.

Из Санкт-Петербурга в Самарканд на 17–24 января можно забронировать места от 32 тыс., если туда улететь на Uzbekistan Airways, а обратно на Qanot Sharq. На маршруте Пулково – Бухара есть round trip подешевле, если выбрать бюджетного авиаперевозчика Qanot Sharq, – от 26,8 тыс. руб. при отправлении 18 января и возвращении через неделю.

Стоимость размещения в Самарканде и других городах можно найти на разный кошелек. К примеру, ночь в отеле Al Madina Samarkand 4* в стандартном двухместном номере – от 9 тыс. руб. в середине января. В «трешке» Shahram Plus в районе старого города просят от 2,3 тыс. с завтраком за двоих.

В Бухаре ценник в бутик-отеле Suzangaron 4* начинается от 6 тыс. руб., а в люксовом Paradise Plaza Luxury – от 8,5 тыс. Скромный номер на двоих в гостевом доме «Хавас» в историческом центре стоит от 3,8 тыс. руб. также с включенными завтраками.

Туроператоры предлагают туры с посещением основных достопримечательностей Узбекистана. Поездка для двоих в Ташкент, Самарканд или Бухару на 7 ночей в январе начинается от 55–61 тыс. руб. с перелетом и размещением в гостинице с завтраками.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» начал летать с сентября по маршруту Москва – Ургенч, который расположен рядом с древним городом Хива.