Спрос на туры в Оман заметно вырос после запуска чартеров

Однозначным трендом этого туристического новогоднего сезона стал рост раннего бронирования.

Спрос на туры на праздничные даты на 40% превышает показатели прошлого года - притом что процесс бронирования еще продолжается. Таковы данные туристического агентства Anex. Средняя глубина бронирований при этом увеличилась на 13%. Это говорит о том, что туристы теперь планируют отпуск намного раньше. Основным драйвером роста, как отмечает ведущий специалист отдела PR компании Наталья Паршина, стало расширение географии путешествий. Новые регулярные и чартерные рейсы сделали многие направления доступнее для туристов.

Открытием сезона с ростом на 2143% стал Оман, отмечает туроператор Fun&Sun. После запуска чартерных программ государство вошло в топ-10 популярных среди россиян направлений. Максимальный рост спроса показывают другие направления Юго-Восточной Азии. Больше всего динамика заметна у Вьетнама, который фактически вернулся в продажи после низкой базы прошлого сезона. Бронирования выросли на 3080% год к году, что связано с продлением для россиян безвизового режима и возвращением прямых рейсов.

Статус самого массового экзотического направления сохраняет Таиланд, он показывает устойчивый рост в 59%. Тем не менее безусловным лидером по спросу остаются Объединенные Арабские Эмираты, где на новогодние даты зафиксирован рост турпотока на 86%. Направление сохраняет статус благодаря уровню сервиса и разнообразию отелей.

В массовом сегменте, по данным интернет-магазина Travelata.ru, самым дорогим из популярных направлений на Новый год стал Таиланд со средним чеком в 396 тысяч рублей, что превысило показатели прошлого года. Средняя стоимость тура в ОАЭ осталась стабильной и составила 335 тысяч рублей. Меньше всего средний чек вырос на поездку в Египет - до 266 тысяч рублей.

В премиум-сегменте растет спрос не на стандартный недельный отдых у моря, а на комбинированные программы, которые могут совмещать, например, гастрономический тур и пляжный отдых, рассказали в туристической компании "Содис". Это увеличило среднюю продолжительность новогодней поездки до 10-15 дней. Что касается географии, эксперты агентства подтверждают стабильный спрос на тропические острова (Мальдивы, Сейшелы, Бали) и ОАЭ. Параллельно с этим специалисты фиксируют растущий интерес своей аудитории к таким дальним и сложным маршрутам, как ЮАР, Бразилия или Антарктида. Кроме того, растет спрос на элитный отдых на российских направлениях. Среди них Алтай, Байкал и Камчатка.

К тому же, по наблюдениям компании, клиенты премиум-сегмента теперь начинают планировать поездки весной и летом. А к началу ноября лучшие варианты уже заняты. Осень превращается в период для апгрейдов, то есть заказа дополнительных экскурсий и услуг, а не поиска тура, объяснили в агентстве.