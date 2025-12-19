Среди россиянок стал популярен новый вид туризма

Россиянки все чаще отправляются за границу исключительно ради фотосессии. Мужчины не всегда поддерживают такое желание, поэтому дамы путешествуют в одиночку.

«Поехали с мужем в Стамбул, и я увидела, как девушки фотографируются на крыше в шикарных платьях с чайками. Я тоже так захотела, но муж сказал, что это пустая трата денег. Поэтому в следующий раз поехала без него», – рассказала блогер Ольга Макарова, выложив отчет о своих съемках в соцсетях.

Локацию она выбрала возле Галатской башни. Это очень популярное место для желающих сфотографироваться. Тем более что ничего с собой на съемку брать не надо: платья с длиннющим шлейфом дают в аренду, а макияж делают местные стилисты. За все эти услуги, включая саму фотосессию, Ольга заплатила 100 евро.

Ее видео и фото вызвали живой отклик. Дамы дружно решили, что деньги потрачены не зря.

«100 евро за такую красоту? Недорого совсем, учитывая, что в Новом аэропорту Стамбула бутерброд за 20 евро. То есть вы заплатили как за 5 бутеров».

И многие тоже решили съездить в Стамбул за красивыми фотографиями.

Отметим, подобное развлечение уже стало мейнстримом для блогеров и любителей селфи.

«Фотосессия была хайлайтом очередного визита в этот прекрасный город». «Приехали в Стамбул с девочками и сразу же отправились искать локацию для фото в платьях». «Я очень мечтала попасть в это место и вот мой день настал», – пишут путешественницы.

Их не смущают ни большие очереди – желающих много, иногда приходится ждать часами, особенно если пришли без записи; ни плохая погода – даже когда холодно, дождливо и ветрено, такие «крыши» не пустуют.