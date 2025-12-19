Потоп в Дубае привел к задержкам и отменам сотен рейсов

Ливни и грозы, обрушившиеся вчера на Дубай, привели к серьезным сбоям в работе международного аэропорта DXB. По состоянию на 17:30 мск, судя по онлайн-табло, десятки рейсов отменены, задерживается около 50 на вылет и примерно в 2 раза больше на прибытие. По данным местных изданий, наиболее неблагоприятная ситуация с маршрутами в/из Великобритании, Индии и Саудовской Аравии: Дубай – ключевая транзитная точка в полетах между этими странами, поэтому рейсов очень много.

© tourdom.ru

Что касается российских направлений, то задерживаются почти все рейсы, правда, несущественно – от часа до 5 часов. Наиболее нервная обстановка во Внуково, куда прилетает flydubai. Самые существенные опоздания зафиксированы у FZ 967, который вместо 03:55 прибыл в Москву в 10:30, и FZ 952A, вылетевшего не в 11:20, а в 16:44.

Ближе к вечеру ситуация в российских аэропортах нормализуется. Например, U6 738 «Уральских авиалиний» опаздывает в Екатеринбург всего на час, а ЕК 175 Emirates ожидается в Пулково минута в минуту – в 21:10.

Тем не менее пассажирам, вылетающим из Дубая, администрация DXB рекомендует внимательно следить за табло и закладывать дополнительное время на дорогу до аэропорта – на некоторых дорогах, ведущих к терминалам, много воды, что затрудняет проезд.

Добавим, что по прогнозам синоптиков, уже завтра в эмирате ожидается солнечная погода, которая сохранится в течение ближайших дней. Но сильный ветер исключать нельзя.