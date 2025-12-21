Рейс Pegasus Москва – Анталья долетел до курорта гораздо позднее

Рейс авиакомпании Pegasus Airlines PC1577, летевший из Внуково в Анталью, прибыл в аэропорт на 5 часов позднее. Лайнер совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме Чукурова в Турции. Причиной отклонения от маршрута Airbus A320neo стали погодные условия.

© РИА Новости

По сообщению портала турецкой гражданской авиации HavaSosyalMedya в соцсетях, в районе аэропорта на высоте 450 м наблюдались отдельные кучево-дождевые облака и грозы. Ранее синоптики прогнозировали в регионе на выходные ливни, сильный ветер и торнадо над морем.

Российские туристы попали в курортный город после улучшения погодных условий. По данным веб-сервиса Flightradar24, борт с регистрационным номером TC-NBO вылетел из Внуково в 4 утра, а прибыл в Анталью в 13:35. От города Адан, где вынужденно оказались пассажиры, до нее по прямой чуть более 400 км.

Ранее TourDom.ru писал, что рейс Стамбул – Актобе авиакомпании Pegasus приземлился в незапланированном месте и пассажирам предложили добираться до пункта назначения самостоятельно.