Air Arabia начнет выдавать туристам живые деньги

Бюджетный перевозчик Air Arabia решил пересмотреть свою политику возвратов в случае добровольного отказа пассажиров от перелета. На сегодняшний момент многих клиентов не устраивает, что он осуществляется в виде ваучера с ограниченным сроком действия. Это вынуждает совершить еще один перелет авиакомпанией, причем в ограниченном промежутке времени, хотя у многих таких планов, да и возможности нет.

Получить живые деньги теперь у некоторых туристов все-таки получится. Арабский перевозчик ввел возможность выбора вида возврата для билетов с датой вылета после 15 января 2026 года, но оформленных не ранее 15 декабря. Клиенты с тарифам Value и Ultimate могут получить как ваучер, так и деньги на свой выбор. А вот на самом дешевом Basic такой возможности не будет – по-прежнему только ваучер. Напомним, что все возвраты осуществляются с вычетом штрафа. Будут ли эти санкции отличаться в зависимости от выбранного варианта возврата, перевозчик не уточняет.

Ранее лоукостер выплачивал живые деньги только в случае отмен рейсов по своей инициативе. Однако летом этого года после массовых корректировок на фоне закрытия воздушного пространства некоторые туристы получали возвраты с трудом и достаточно долго. Мешала политика и пассажирам, кто не мог лететь из-за серьезного заболевания. Впрочем, здесь авиакомпания пошла навстречу клиентам.

Также с 15 января у перевозчика меняются требования к ручной клади. Не сильно критично, но тем не менее. Пассажиры смогут провозить чемодан весом до 7 кг и личную вещь до 3 кг. На текущий момент прописан только суммарный вес для них же – 10 кг. А вот конкретных требований к каждой из позиций кроме габаритов ранее не было. Насколько щепетильно будут к контролю за весом, покажет начало года.

