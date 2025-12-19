Самолет с россиянами на борту экстренно сел в Турции

Самолет, летевший из Шарм-эш-Шейха (Египет) во Владикавказ, экстренно сел в Турции из-за состояния пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

© РИА Новости

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» с россиянами на борту сел в турецком аэропорту из-за пассажира, которому внезапно стало плохо. Уточняется, что медики осмотрели больного прямо в салоне и забрали в больницу.

Очевидцы рассказали, что попутчики собрали нужную сумму для его дальнейшей поездки домой. Собранные средства также смогут покрыть необходимую медицинскую помощь.

Ранее вылетевший в Таиланд пассажирский самолет вынужденно изменил маршрут и сел в Самаре из-за пассажира. Ему потребовалась неотложная помощь.