Граждан России призвали соблюдать повышенную осторожность в Бангладеш

Посольство России в Бангладеш рекомендует гражданам РФ соблюдать повышенную осторожность в связи с «рисками протестов и беспорядков». Ситуация в стране накалилась в ночь на 19 декабря после смерти одного из лидеров антиправительственных протестов 2024 года.

«В целом и в особенности в Дакке сохраняется напряженная обстановка. В крупных городах происходят стихийные митинги, которые зачастую приводят к столкновениям с правоохранительными органами», – сообщают в дипмиссии.

Россиянам советуют избегать мест проведения демонстраций и массовых мероприятий, следить за публикациями на официальных ресурсах посольства, проверять обстановку при планировании поездок. И по возможности встать на консульский учет.

Ранее отмечалось, что в стране наблюдается резкий рост преступности – более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. В первую очередь, увеличилось число убийств, изнасилований и грабежей.

В случае возникновения экстренной ситуации дипломаты просят обращаться по телефонам «горячей линии» посольства:+8801713063027 (круглосуточная дежурная служба),+8802222281680 (консульский отдел).

