Исследование: туристы обращаются к агентам и не экономят на отдыхе

Российские турагентства по итогам высокого сезона 2025 года заметили рост спроса на свои услуги и изменение потребительских привычек туристов. Как показал опрос сервиса для профессионалов туризма «Островок B2B», 63% профессионалов сообщили об увеличении числа заказов в период с июня по сентябрь. В исследовании приняли участие 640 представителей агентств, туроператоров и независимых агентов.

Одной из ключевых тенденций стало усиление спроса на зарубежные направления. У 53% опрошенных в продажах преобладали поездки за границу, еще 17% отметили равномерное распределение между внутренним и выездным туризмом. Лишь у 30% агентств доминировали путешествия по России. Эксперты отмечают, что внутренние поездки туристы по-прежнему часто организуют самостоятельно. Тем не менее многие предпочитают обращаться к турагентам, когда хотят получить полностью продуманный маршрут с учетом индивидуальных пожеланий и сэкономить время на подготовке поездки.

Выездной туризм требует более сложной логистики и профессионального сопровождения. По словам управляющего директора группы компаний «Островок» Дарьи Кочетковой, в текущих условиях самостоятельное планирование зарубежных поездок становится все более затруднительным:

«Спланировать заграничную поездку в условиях визовых ограничений и отсутствия прямых рейсов по многим направлениям становится сложнее. Туристы хотят, чтобы им помогли выстроить маршрут с удобными пересадками, правильно оформить визу и спланировать досуг», – отметила она.

Параллельно агентства фиксируют рост средних чеков. О том, что клиенты стали выделять на путешествия больше средств, сообщил 81% профессионалов, работающих с зарубежными поездками, и 70% – с внутренними направлениями. Эксперты подчеркивают, что даже на фоне роста цен россияне не отказываются от поездок, а все чаще выбирают более качественный и продуманный отдых.

Изменился и горизонт планирования. Для выездных поездок характерно бронирование за 3–6 месяцев (40%) или за 1–2 месяца до поездки (39%). Путешествия по России чаще оформлялись за месяц-два либо за 2–3 недели. Бронирований «горящих туров» в высокий сезон турагенты практически не отмечали. Это объяснимо снижением количества таких предложений со стороны туроператоров: программы перевозки на курорты распланированы четко под спрос. Если он недостаточен, поставщики услуг корректируют перевозку.

Основной аудиторией турагентств остаются семьи с детьми, особенно в сегменте зарубежных поездок. Во внутреннем туризме спрос распределен более равномерно между семьями и парами без детей, при этом соло-туристы чаще предпочитают самостоятельные путешествия по России.

Среди форматов поездок лидируют пляжный и экскурсионный отдых, деловые поездки и оздоровительные программы. При этом санаторно-курортный отдых значительно чаще востребован внутри страны. В числе самых популярных зарубежных направлений – Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Северная Африка, а внутри России – Санкт-Петербург, Краснодарский край и другие крупные туристические регионы.