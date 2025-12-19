Самолет Red Wings с сотнями пассажиров был вынужден вернуться в аэропорт

Самолет российской авиакомпании Red Wings с сотнями пассажиров на борту вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

© РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел 18 декабря на рейсе из Новосибирска на Шри-Ланку. После вылета экипаж доложил о неполадках с герметичностью кабины, и пилоты решили вернуться в аэропорт Толмачево. Некоторые из пассажиров утверждают, что слышали хлопок и чувствовали запах гари.

По данным источника, сразу после вылета самолета Red Wings пилоты другого воздушного судна, приземлившегося в Новосибирске, сообщили о посторонних предметах на взлетно-посадочной полосе. Предположительно, это были фрагменты трубопроводов системы кондиционирования воздуха.

Несмотря на произошедшее, посадка лайнера в Толмачево прошла благополучно. Представители пресс-службы перевозчика пояснили, что самолет вернулся в аэропорт для дополнительной технической проверки из-за срабатывания индикации в кабине пилотов.

В итоге рейс на азиатский курорт перенесли на 20 декабря. Авиакомпания предоставляет путешественникам напитки, еду и гостиницу. Тем не менее пассажиры пожаловались, что им пришлось ждать багаж 2,5 часа, и за это время им не предложили даже воду.

Западно-сибирская транспортная прокуратура начала техническую ревизию состояния систем воздушного судна, а следователи организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее в декабре пассажир попал под арест за попытку разгерметизации салона самолета. Когда лайнер находился в небе, 20-летний молодой человек захотел открыть входную дверь.