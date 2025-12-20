«Белавиа» планирует подписать соглашение с США о воздушном сообщении

Гендиректор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец выразил надежду, что в обозримом будущем США и Белоруссия подпишут межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

По его словам, это интересное направление, у перевозчика никогда не было прямых или стыковочных рейсов в США.

«Мы надеемся, что в обозримом будущем такое соглашение появится», — отметил Чергинец в интервью телеканалу «Первый информационный».

Кроме того, гендиректор сообщил о восстановлении сотрудничества с концерном Boeing после снятия американских санкций. Это упростит техническое обслуживание лайнеров белорусской авиакомпании, закупку запчастей и программного обеспечения, а также снимет финансовые вопросы. В планах «Белавиа» — значительное расширение флота в 2026 году, добавил руководитель перевозчика.

США официально сняли ограничения с белорусской авиакомпании во второй половине сентября. Теперь «Белавиа» может использовать 8 боингов-737 и другие типы воздушных судов, закупать американские комплектующие и проводить техобслуживание и ремонт лайнеров.

Что касается рейсов в США, авиакомпания может запрашивать согласие на эти полеты. Но эксперты сомневаются, что американская сторона его даст: для этого пока слишком много препятствий.

Снятие ограничений теоретически позволяет «Белавиа» поставить в расписание рейсы по популярному у россиян направлению — в Доминиканскую республику на широкофюзеляжных аэробусах. Если такой маршрут появится из Минска, им смогут воспользоваться и туристы из РФ, сделав пересадку в белорусской столице. Однако авиакомпания не сможет выполнять полеты из Минска в Россию, на Кубу, в Иран, Сирию и Северную Корею: на эти направления смягчение санкций не распространяется.

Одновременно в США еще в сентябре пообещали открыть американское посольство в Белоруссии. Сейчас за получением виз туристы из республики обращаются в дипмиссии Соединенных Штатов в Варшаве и Вильнюсе.