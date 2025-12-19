Туроператор тестирует комиссионный топливный сбор для турагентов

Как стало известно TourDom.ru, туроператор Anex запустил временный механизм, в рамках которого топливный сбор по пакетным турам включается в расчет агентской комиссии. Новый порядок применяется к бронированиям, оформленным в период с 16 декабря 2025 года по 31 января 2026 года.

Речь идет обо всех направлениях и всех городах вылета без ограничений по датам заездов. Изменения касаются пакетных туров на чартерных рейсах и блоках мест и распространяются на те страны, где предусмотрена обязательная доплата топливного сбора. Итоговая стоимость тура для туриста при этом не меняется: корректируется только принцип распределения агентского вознаграждения.

Решение Anex выглядит нетипичным на фоне сложившейся рыночной практики. У большинства крупных туроператоров топливный сбор остается некомиссионным, несмотря на то что его размер по одной заявке может достигать 500 у.е. Именно этот элемент цены в последние годы всё чаще становился предметом дискуссий внутри агентского сообщества.

Тема агентской комиссии стала одной из центральных на TourdomCamp, прошедшем в мае 2025 года. Участники рынка тогда говорили о ежегодном снижении доходов турагентств и указывали на топливный сбор как на краеугольный элемент проблемы. В качестве возможного решения предлагалось сделать топливные надбавки комиссионными, соразмерно увеличив их размер, без изменения суммы к оплате туроператору. Такой подход позволял бы агенту гибче управлять продажей и выбором туроператора в пользу более выгодных условий сотрудничества. Туроператоры заинтересовались этим предложением, гендиректор «Пегаса» Анна Подгорная назвала его рабочим. Но по факту инициативу снизу пока взял в реализацию только Anex.

В туроператоре отмечают, что обсуждение такого шага внутри компании заняло несколько месяцев. Внедрение комиссионного топливного сбора рассматривалось как чувствительное решение с точки зрения ценообразования и конкурентного позиционирования. Вместе с тем вопрос ликвидности агентского бизнеса приобретает всё большее значение на фоне изменения налогового законодательства и роста операционных издержек у турагентств.

По итогам действия временного механизма в компании планируют оценить реакцию агентского рынка и влияние нововведения на продажи. В зависимости от полученных результатов Anex не исключает возможность перехода к постоянной модели комиссионного топливного сбора.