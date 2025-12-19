Самолет на Шри-Ланку из Новосибирска вылетит с задержкой более суток

Лайнер Boeing 777 авиакомпании Red Wings, который вчера вечером, 18 декабря вынужденно вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево, вылетит на Шри-Ланку только завтра.

Как пояснил порталу «ТурДом» представитель перевозчика, решение вернуться в пункт вылета для дополнительной технической проверки экипаж самолета принял из-за срабатывания датчика на борту. Новое время отправления рейса WZ 3091, предварительно назначенного на 20 декабря, пока уточняется.

В авиакомпании рассказали, что уже в первые часы после возвращения в Толмачево пассажиров начали размещать в гостиницах – раньше, чем это предписано Федеральными авиационными правилами (задержка на 8 и более часов). Часть из 400 туристов, которые были на борту, развезли по отелям еще ночью, к 8 утра места нашлись всем. Жителям Новосибирска предложили отправиться по домам и ожидать информации о новом времени вылета.

Из-за сбоя в расписании в Новосибирске, серьезно задерживается и обратный рейс WZ 3078 с Шри-Ланки в Москву, который должен был выполняться тем же лайнером Boeing 777. На онлайн-табло Домодедово указано, что прибытие самолета отложено на 46 часов. В Red Wings пояснили – информация предварительная и уточняется. Всем туристам, ожидающим вылета на Шри-Ланке, продлено проживание в гостиницах.