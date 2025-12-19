На Дубай обрушилась непогода: затопило улицы и здания

На Дубай обрушилась непогода. Проливные дожди затопили улицы. В аэропортах большинство рейсов перенесли на более поздний срок, часть отменили.

Стихия вмешалась и в планы тех, кто улетать никуда не собирался: закрыты парки и пляжи, вода «зашла» в некоторые здания, включая гостиницы. «Такси невозможно вызвать». «Вокруг нашего отеля затоплено все, дороги закрыты», – рассказывают туристы. «Подмочило» и Абу-Даби.

Национальный метеорологический центр Объединенных Арабских Эмиратов (NCM) предупредил, что дожди сегодня будут идти по всей стране минимум до полудня. И снова могут начаться в ночь на субботу.

Полиция Дубая призывает всех оставаться дома, пока осадки не прекратятся, за исключением случаев «абсолютной необходимости».

Между тем аэропорты постепенно восстанавливают нормальный режим работы. Задержки рейсов есть, но в основном небольшие – до 2 часов. Некоторые сдвинуты на 4–5 часов: с таким опозданием, например, прилетит рейс из Екатеринбурга. А вылет из Казани отложили на 10,5 часа.

Ранее на погоду жаловались туристы в Фуджейре.