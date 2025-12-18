Вырос турпоток российских туристов в Китай

Туристический поток российских туристов в Китай с середины сентября вырос на 40%. Об этом в интервью RT рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов.

По его словам, введение взаимного безвизового режима расширит туристические обмены между странами.

«И мы это уже чувствуем. Только наш турпоток, из России в Китай, с середины сентября вырос на 40%. Так что впереди нас ожидает взаимное расширение туристических обменов», — сказал он.

1 декабря российский лидер Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде граждан Китая в Россию. Туристы из КНР смогут до 14 сентября 2026 года включительно приезжать в Россию на срок не более 30 дней без оформления виз.

Безвизовый режим для граждан России, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября.