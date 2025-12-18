Сезон хаоса: праздничные поездки по Европе оказались под угрозой срыва

Туристы, решившие провести новогодние и рождественские праздники в Европе, рискуют столкнуться с серьезными проблемами. 19 декабря начинаются масштабные забастовки сотрудников аэропортов, авиадиспетчеров и бортпроводников, требующих улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Во Франции акции протеста продлятся до 29 декабря и нарушат работу ключевых туристических хабов – Шарль де Голль и Орли в Париже, а также в Ницце.

В Испании сотрудники багажной службы бастуют с лета, провоцируя задержки рейсов. До 31 декабря продолжат бойкотировать работу по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В связи с этим сбои в расписании и столпотворение пассажиров ожидаются во многих аэропортах страны, включая Барселону, Мадрид, Пальма-де-Майорку, Тенерифе.

Не останется в стороне и Португалия. Поскольку международный хаб в Лиссабоне является одним из самых загруженных транспортных узлов в Европе, акции протеста могут обернуться отменой сотен рейсов и напрямую повлиять на полетную программу таких перевозчиков, как Ryanair, TAP Air Portugal и EasyJet. Путешественники, помимо прочего, рискуют столкнуться с проблемами стыковок, особенно на европейских и трансатлантических перелетах.

Волна забастовок захлестнет и Великобританию. Столпотворение прогнозируется в Хитроу и «приюте» чартеров Гатвике.

В Италии массовая акция протеста состоялась 17 декабря. Однако итальянский профсоюз CUB Transporti, представляющий интересы наземного персонала, планирует повторить ее 9 января.

Пассажирам, планирующим путешествие в праздничный период, рекомендуют часто проверять статус своего рейса, приезжать в аэропорт минимум за 3 часа до вылета и всегда иметь в запасе план Б.

