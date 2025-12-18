Что известно о нашествии медуз в Гоа

Туристов, планирующих поездки в индийский Гоа, пугают нашествием медуз в популярных телеграм-каналах. Если им верить, отдыхающие якобы жалуются на нашествие медуз. Мол, к берегу прибило их очень много, а жалят безжалостно – последствия на коже выглядят страшно. Особенно же сложная ситуация на курортах в Калангуте и Кандолиме.

Редакция TourDom.ru проверила реальное положение дел, и оказалось, что в туристических чатах настроения куда более спокойные – говорить о каком-то нашествии не приходится, хотя единичные случаи есть.

«У меня дико сожгли все ноги и у мужа тоже, но никто больше не жалуется», – поделилась отдыхающая, прикрепив фото с последствиями нападения беспозвоночной.

В страховых компаниях также какой-либо «медузной паники» не зафиксировали.

«За период октябрь – декабрь в Индии/Гоа у нас было всего одно обращение с формулировкой “укусило что-то в воде“. Жаловались на опухоль, боль, покраснение. Остальные случаи – заболевания ЖКТ, травмы, ОРВИ», – рассказала TourDom.ru директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

Она добавила, что случаи с медузами бывают редко – максимум десяток в год.

Подтверждает это и Сергей Андреев, руководитель Объединенной страховой группы UIG: «За последние пару месяцев несколько случаев было. Вообще же, по статистике, в год обращений при ожоге от медуз – не более 1%».

И тем не менее в южных широтах, где могут появиться ядовитые медузы, туристам нужно быть очень внимательными в воде и самостоятельно к ним не приближаться, предупреждает морской биолог Никита Корнилов, – некоторые виды представляют смертельную угрозу.

Среди наиболее опасных видов – кубомедузы, в особенности морские осы. Также стоит быть начеку при встрече с португальскими корабликами – эти беспозвоночные хоть и не медузы, но тоже очень ядовиты. «Я бы рекомендовал не купаться в местах, где замечены медузы. Если купаться, то обязательно в маске. В случае же поражения ни в коем случае не промывать место пресной водой, потому что на нее ядовитые клетки медузы реагируют как на агрессивную среду и выпускают остатки яда, что у них есть. Промыть морской водой, потом можно залить уксусом и вызвать скорую. Также всегда рекомендуют пить побольше воды, чтобы разбавить концентрацию яда в организме», – рассказал специалист.

