Голым туристам в сауне отель в турецком Белеке вынес предупреждение

Турецкий отель Orange County Belek 5* ответил на запрос редакции TourDom.ru по поводу холодной воды в бассейнах и обнаженных посетителей в спа-центре.

Комментируя ситуацию в сауне, администрация заверила: тем, кто находился внутри, ничем не прикрывшись, уже сделали предупреждение: «После жалоб других отдыхающих гостей проинформировали. При повторных нарушениях персонал примет меры. Наши правила посещения соответствуют международным стандартам спа. Гостям рекомендуется пользоваться полотенцами и соблюдать этикет, чтобы обеспечить комфорт всем посетителям».

Что касается претензий туристов по поводу воды в бассейнах, то здесь отель проблем не видит. «Температура воды поддерживается на уровне +26 °C в соответствии со стандартами», – заявили в Orange County Belek 5*. При этом администрация оставляет за собой право менять часы работы и сроки запуска подогрева в зависимости от погоды. «Эта информация размещена на всех наших каналах продаж», – уточнил представитель.

Турагент, чьи клиенты высказывали претензии, удивлена ответом. По ее словам, в последние дни стояла комфортная погода, которая позволяла пользоваться открытыми купальными зонами, – около +22 °C в тени и +25 °C на солнце. Но без дополнительного оборудования, одним лишь солнцем, как видно на видео, вода в уличных бассейнах прогревалась только до +14 °C.

Недоумение собеседника редакции вызывает и неверно переданная отелем информация. До заезда турагент и сами туристы запросили подтверждение в гостинице и получили ответ: «Да, бассейны теплые». Уже во время проживания клиентов 16 декабря туроператор сообщил: «Согласно данным отеля, сейчас оба бассейна, включая открытый, подогреваются. Гостям нужно подойти на ресепшен».

После обращения к сотрудникам, по словам турагента, запустили только горки – сам бассейн остался холодным. «Людей подошло много, несколько человек прокатились и разошлись: вода ледяная, 14 градусов, удовольствия нет».

Чтобы сгладить ситуацию, отель предложил российским гостям дополнительные блюда на ужине 17 декабря, продлили номер на 3 часа в день выезда и предоставили трансфер в Анталью. «Клиенты сначала хотели уехать на день раньше, потом раздумали и компенсации уже не требуют, – говорит турагент. – Но “осадочек остался”: заплатили за отель с подогреваемым бассейном, а фактически его не получили. Планируют подать жалобу через турецкий портал госуслуг».

Ранее TourDom.ru писал, что туристов, приехавших с детьми на отдых в Orange County Belek, возмутили голые отдыхающие в сауне спа-центра, а также холодная вода в открытых бассейнах.