Хабаровский край и Тунцзян договорились об упрощении турпоездок

Жители Хабаровского края получили возможность посещать китайский город Тунцзян благодаря новому туристическому соглашению. Документ упрощает организацию поездок, возлагая визовую поддержку на принимающую сторону.

Хабаровский край и китайский Тунцзян подписали соглашение о туристическом сотрудничестве, открывающее для жителей региона прямое посещение этого приграничного города. Документ, ставший итогом деловой встречи представителей двух сторон, направлен на упрощение поездок и совместное развитие культурного туризма.

В рамках соглашения стороны договорились согласовывать финансовые вопросы по размещению, транспорту и питанию групп минимум за трое суток, а визовую поддержку полностью берёт на себя принимающая сторона. Тунцзян, расположенный на берегу Амура, известен уникальным смешением русской и китайской культур, двуязычными вывесками и богатым природным наследием, включая остров Большой Уссурийский. Туристов также ждёт знакомство с культурой малых народов и местной рыбной кухней.

