Семье туриста пришлось заплатить миллионы за его лечение на Бали

Россиянин отправился отдыхать на Бали, но не позаботился о медстраховке. Путешествие едва не закончилось трагедией, а за его лечение семье пришлось заплатить около 3 млн руб.

В начале ноября мужчина на байке попал в аварию в регионе Бадунг. С черепно-мозговой травмой его доставили в Mangusada Hospital. Родственники утверждают, что в течение 10 дней его лечили только парацетамолом, несмотря на то что этот препарат не помогал даже снять лихорадку. И только когда у пациента начала падать сатурация, врачи сделали рентген. Оказалось, что у россиянина развилась гнойная пневмония.

Даже после этого, по словам жены, больному назначили лишь один антибиотик, откачивать гной отказались и заявили, что для других необходимых в этих случаях манипуляций у них нет оборудования.

Семья перевезла туриста в частный Kasih Ibu Denpasar Hospital, где врачи откачали гной, расправили легкое, купировали сепсис и подобрали необходимые медикаменты. Мужчина начал дышать самостоятельно. Однако его состояние оставалось крайне тяжелым, требовалась расширенная сердечно-легочная реанимация, проводить которую возможности у этого госпиталя нет, пишет Shot.

В середине декабря туриста эвакуировал из Индонезии в московский НИИ Склифосовского борт медицины катастроф РФ.

За лечение в Kasih Ibu Denpasar Hospital семья заплатила в 2,9 млн руб., эвакуацию в Россию оценили в 1,2 млн руб.

