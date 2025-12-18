Туристам в Фуджейре не повезло с погодой

Туристы в Фуджейре недовольны погодой. Расположенный на берегу Оманского залива, этот эмират считается в ОАЭ наиболее комфортным для отдыха зимой. Осадков в декабре мало, дожди случаются редко и быстро заканчиваются. Но в этом году что-то пошло не так.

© tourdom.ru

«Море штормит третий день подряд, небо затянуто, мокро. Совсем не за этим мы ехали».

«Рыбалка сорвалась. Ни одной лодки местных в море. Наш капитан сказал, что нельзя пока», – рассказывают отдыхающие.

Синоптикам утешить их нечем: сейчас осадки отмечены в некоторых местах побережья, но через несколько часов накроют весь эмират.

Дождь, согласно прогнозу, будет идти весь день, всю ночь и завтра утром. Возможны грозы. В пятницу похолодает: днем воздух может прогреваться до +22, но ощущаться будет как +15. Ожидается, что погода начнет налаживаться в воскресенье.

Отметим, что слетать в ОАЭ на Новый год можно менее чем за 10 тыс. руб.