Турэксперт разъяснил особенности путешествий в Европу в конце 2025 года

Президент Союза туристических агентств и член координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов рассказал о нюансах путешествий в Европу в нынешних условиях.

Он отметил, что некоторые люди считают, что знают все и могут сами решать любые вопросы.

«Когда вводятся новые правила, турагентства обязаны информировать об этом клиентов. Все путешественники, будь то индивидуальные туристы или участники групповых туров, получают памятку. Однако многие не читают её, и турагенты напоминают об этом», — подчеркнул Голов в беседе с Радио КП.

По его словам, некоторые клиенты покупают подарки на Новый год и хотят вернуть деньги, чтобы сэкономить. «Позвоните в своё турагентство и узнайте, изменились ли правила. Грамотный менеджер расскажет вам о нововведениях и даст рекомендации. Никаких проблем не существует», — добавил он.

Голов также отметил, что групповых поездок и пакетных туров в Европу сейчас практически нет. «У семьи известного футболиста Сергея Семака были долгосрочные визы. Это единичный случай, возможно, провокация. Но чаще всего люди просто не знают всех нюансов и рискуют», — сказал он.

По мнению Голова, провокации возможны, но это не повод бояться путешествовать в Европу. Многие россияне имеют там недвижимость или родственников.