Как изменился Таиланд для туристов после конфликта с Камбоджей

Из-за напряженности на границе с Камбоджей Таиланд ввел повышенные меры безопасности в семи приграничных провинциях, что привело к закрытию ряда пограничных переходов и национальных парков. Однако власти страны заверяют, что ситуация не затрагивает основные туристические центры. Министерство туризма и спорта Таиланда выпустило рекомендации для туристов.

По официальному заявлению Управления по туризму Таиланда (TAT), влияние приграничной напряженности с Камбоджей, затронувшей лишь удаленные районы на востоке и северо-востоке страны, на туристический сектор признано минимальным. Основные курорты страны – включая Бангкок, Пхукет, Паттайю, Самуи и Чиангмай – продолжают работать в штатном режиме.

При этом из-за высокого сезона и усиленных проверок для тех, кто посещал Камбоджу, в аэропортах возможны задержки: в Бангкоке прохождение контроля может занять до двух часов, в Пхукете – 1–1,5 часа.

Туроператоры напоминают перечень документов и требований, обязательных для въезда в Таиланд:

заграничный паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев на дату пересечения границы;

подтвержденные авиабилеты в оба направления (туда и обратно);

подтверждение бронирования проживания (отель, апартаменты и т. д.);

наличные денежные средства из расчета не менее 20 000 тайских батов (или эквивалент от 700 долларов США) на одного человека;

электронная карта прибытия TDAC, которую необходимо заполнить онлайн заранее, но не ранее чем за 72 часа до вылета.

Туристов призывают сохранять спокойствие и быть готовыми к возможным дополнительным проверкам на границе. При общении с пограничной службой рекомендуется вести себя уверенно, вежливо и отвечать на вопросы четко.

Изменения в приграничных провинциях

Для туристов ключевое изменение касается семи приграничных провинций: Убонратчатани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакео, Чантхабури и Трат. На их территории действует особый режим, включающий повышенные меры безопасности, корректировки в работе транспорта и временное закрытие ряда национальных парков и достопримечательностей.

При этом в провинции Трат с 16 декабря отменен комендантский час в пяти ее районах (Кхлонг Яй, Бо Рай, Лаем Нгоп, Кхао Саминг и Муанг Трат) в связи со стабилизацией обстановки. Повседневная жизнь и услуги в этих районах полностью восстановлены.

Какие объекты на границе закрыты для туристов

Текущие ограничения действуют в семи провинциях. Передвижение туристов в приграничных районах ограничено, ряд КПП, национальных парков и исторических объектов закрыт.

Убонратчатхани: КПП Чонг Ан Ма (Нам Юэнь) и заповедник дикой природы Йод Дом.

Сурин: Приграничные зоны Прасат Та Муен Том/Тод, Прасат Та Квай, Чонг Чом и Пханом Донг Рак.

Сисакет: Нацпарк Као Пхра Вихарн (Пха Мо И Даенг), КПП Чонг Са Нгам, заповедник Фаном Донг Рак и районы у Кантаралака и Фу Синга.

Бурирам: КПП Чонг Сай Таку, нацпарк Та Прайя и зоны у Бан Круат и Лахан Сай.

Сакео: КПП Бан Кхлонг Луек, рынок Ронг Клуа (частично), храм Прасат Сдок Кок Том, пограничные районы Араньяпратета и Клонг Хат, переход Бан Кхао Дин.

Чантхабури: КПП Бан Лаем и Бан Пхат Кад, районы у Понг Нам Рон и Сой Дао.

Трат: КПП Бан Хат Лек, Бан Муен Дан и Бан Ма Муанг.

Путешественникам, оказавшимся в этих провинциях, необходимо строго соблюдать правила безопасности и следовать указаниям местных властей.

Напомним, в Таиланде фиксируется рост числа задержаний и депортаций иностранных туристов на пограничных пунктах. Под усиленные меры контроля, в том числе, попали и граждане России.