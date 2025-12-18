Очереди в аэропортах и закрытые парки: как изменился Таиланд для туристов после конфликта с Камбоджей
Из-за напряженности на границе с Камбоджей Таиланд ввел повышенные меры безопасности в семи приграничных провинциях, что привело к закрытию ряда пограничных переходов и национальных парков. Однако власти страны заверяют, что ситуация не затрагивает основные туристические центры. Министерство туризма и спорта Таиланда выпустило рекомендации для туристов.
По официальному заявлению Управления по туризму Таиланда (TAT), влияние приграничной напряженности с Камбоджей, затронувшей лишь удаленные районы на востоке и северо-востоке страны, на туристический сектор признано минимальным. Основные курорты страны – включая Бангкок, Пхукет, Паттайю, Самуи и Чиангмай – продолжают работать в штатном режиме.
При этом из-за высокого сезона и усиленных проверок для тех, кто посещал Камбоджу, в аэропортах возможны задержки: в Бангкоке прохождение контроля может занять до двух часов, в Пхукете – 1–1,5 часа.
Туроператоры напоминают перечень документов и требований, обязательных для въезда в Таиланд:
- заграничный паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев на дату пересечения границы;
- подтвержденные авиабилеты в оба направления (туда и обратно);
- подтверждение бронирования проживания (отель, апартаменты и т. д.);
- наличные денежные средства из расчета не менее 20 000 тайских батов (или эквивалент от 700 долларов США) на одного человека;
- электронная карта прибытия TDAC, которую необходимо заполнить онлайн заранее, но не ранее чем за 72 часа до вылета.
Туристов призывают сохранять спокойствие и быть готовыми к возможным дополнительным проверкам на границе. При общении с пограничной службой рекомендуется вести себя уверенно, вежливо и отвечать на вопросы четко.
Изменения в приграничных провинциях
Для туристов ключевое изменение касается семи приграничных провинций: Убонратчатани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакео, Чантхабури и Трат. На их территории действует особый режим, включающий повышенные меры безопасности, корректировки в работе транспорта и временное закрытие ряда национальных парков и достопримечательностей.
При этом в провинции Трат с 16 декабря отменен комендантский час в пяти ее районах (Кхлонг Яй, Бо Рай, Лаем Нгоп, Кхао Саминг и Муанг Трат) в связи со стабилизацией обстановки. Повседневная жизнь и услуги в этих районах полностью восстановлены.
Какие объекты на границе закрыты для туристов
- Текущие ограничения действуют в семи провинциях. Передвижение туристов в приграничных районах ограничено, ряд КПП, национальных парков и исторических объектов закрыт.
- Убонратчатхани: КПП Чонг Ан Ма (Нам Юэнь) и заповедник дикой природы Йод Дом.
- Сурин: Приграничные зоны Прасат Та Муен Том/Тод, Прасат Та Квай, Чонг Чом и Пханом Донг Рак.
- Сисакет: Нацпарк Као Пхра Вихарн (Пха Мо И Даенг), КПП Чонг Са Нгам, заповедник Фаном Донг Рак и районы у Кантаралака и Фу Синга.
- Бурирам: КПП Чонг Сай Таку, нацпарк Та Прайя и зоны у Бан Круат и Лахан Сай.
- Сакео: КПП Бан Кхлонг Луек, рынок Ронг Клуа (частично), храм Прасат Сдок Кок Том, пограничные районы Араньяпратета и Клонг Хат, переход Бан Кхао Дин.
- Чантхабури: КПП Бан Лаем и Бан Пхат Кад, районы у Понг Нам Рон и Сой Дао.
- Трат: КПП Бан Хат Лек, Бан Муен Дан и Бан Ма Муанг.
Путешественникам, оказавшимся в этих провинциях, необходимо строго соблюдать правила безопасности и следовать указаниям местных властей.
Напомним, в Таиланде фиксируется рост числа задержаний и депортаций иностранных туристов на пограничных пунктах. Под усиленные меры контроля, в том числе, попали и граждане России.