Туристов отвезут в Анталью по удивительно низким тарифам

У авиакомпании «Победа» замечены на удивление низкие тарифы на рейсы в Турцию из Москвы на период до Нового года.

© tourdom.ru

Например, поездка только с ручной кладью в Анталью 21 декабря, обратно – 31-го предлагается всего за 6 тыс. руб. (здесь и далее – наличие и стоимость по состоянию на 18:00 19 декабря. – Ред.).

Эта сумма всего на 600 руб. выше, чем перелет в те же даты по маршруту Москва – Сочи.

Отправиться в Анталью с багажом обойдется в 11,3 тыс. руб., что тоже недорого.

Обратный рейс 31 декабря прибывает в аэропорт Внуково в 20:00, москвичи вполне могут успеть к новогоднему столу. Есть вариант и с возвращением в более ранее время – в 17:20, он чуть дороже: 7 тыс. руб. по безбагажному тарифу или 12,3 тыс. руб. – с доплатой за перевозку чемодана.

Недорогие билеты Москва – Анталья – Москва доступны и при вылетах 22–23 декабря с возвращением 27–30 декабря.

Любопытно, что «Победа» снизила цены на популярном туристическом направлении без официального объявления распродажи. Пассажиры нередко разочаровываются: во время анонсированных акций либо условия оказываются не самыми выгодными, либо самые дешевые места быстро разбирают.