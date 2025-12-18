«Привыкли выживать». Блогерша рассказала об отличиях россиян от американцев

Тревел-блогерша Марина Ершова описала отличия россиян от американцев словами «привыкли выживать». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что на пост ее натолкнули впечатления в очереди за фудбанками в США.

«Смотрю на "наших" и прямо вижу, как у людей в голове крутится старый добрый советский диск: бесплатно — значит опасно, значит потом спросят, значит где-то подвох, просто он еще не вылез», — пишет Ершова.

По ее словам, россияне часто стыдятся.

«Стоит человек с коробкой еды и глазами говорит: "Неудобно как-то. Вдруг подумают, вдруг увидят". Как будто в Америке вообще кто-то следит за тем, кто что взял», — пишет блогерша.

При этом, по ее словам, американцы совсем не переживают о чужом мнении.

«Русский человек ищет подвох не потому, что он жадный или плохой. А потому что его так учили — не доверять, не расслабляться, ждать удара. Мы привыкли выживать даже там, где можно просто жить», — заключила автор блога.

Ранее россиянин описал американцев фразой «верят, что оружие делает их безопаснее». По его словам, статистика говорит об обратном: перестрелки случаются в школах, в торговых центрах и даже в церквях.