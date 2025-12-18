Турэксперт рассказал об особенностях путешествия с детьми за границу в 2026 году

Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Роман Гареев рассказал, что с 20 января 2026 года для выезда за границу ребёнку младше 14 лет потребуется персональный загранпаспорт.

«Это правило действует вне зависимости от того, путешествует ли ребёнок с родителями или с другими сопровождающими», — заявил эксперт в беседе с RG.RU.

По словам специалиста, для детей младше шести-семи лет лучше оформлять паспорт старого образца на пять лет, так как внешность ребёнка быстро меняется.

