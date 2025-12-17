Где туристы собираются отмечать Новый год

Несмотря на то что предстоящие новогодние праздники, как выяснили аналитики, пройдет в режиме экономии, значительное число россиян, чья работа или образ жизни связаны с туризмом, не собирается отказываться от отдыха за рубежом. Как показал опрос в телеграм-канале «Крыша ТурДома», в котором приняло участие около 2 тыс. человек, отметить праздник в туре за границей намерены 9% участников голосования. География самая разнообразная – от Малайзии до Колумбии. Вот что рассказывают подписчики:

«Куала-Лумпур – сам НГ, потом на Лангкави и Ко Липе», «В Грузию поеду. В отеле с верандой на скале над рекой Кура, рядом с храмом Метехи – 6 ночей с завтраками за 36 тыс. руб. Про кухню в ресторанах даже не говорю. Правда, туда нужно добраться еще».

Тех, кто отправится в туристическую поездку по России, меньше – 3%. Здесь предпочтения, судя по отзывам, отдаются Подмосковью и Санкт-Петербургу. 7 и 6% будут отмечать праздники соответственно на даче и в гостях, 4% решили на этот раз вовсе отказаться и от застолья, и от веселья.

«Дома, в полнейшей депрессии… Вообще отмечать не буду», – поделился грустью подписчик.

Есть и нестандартные варианты – кому-то придется отмечать в самолете.

Лидером же голосования стал вариант «дома», который выбрали более 60% участников опроса. Что совсем неудивительно, потому у многих Новый год позиционируется как домашний праздник: нарубить тазик любимого салата, посмотреть знакомые наизусть фильмы, поднять бокалы под бой курантов… А вот после Нового года можно и в путешествие: «Дома с оливьешечкой, а 1-го стартуем в Кению».

А вот декабрьский опрос SuperJob по поводу празднования Нового года выявил другие результаты. 32% опрошенных проведут большую часть каникул дома, 21% на работе, 3% отправятся в поездку по России и лишь 1% за границу.

Ранее мы написали, что траты на Новый год у россиян заметно сократились – праздник пройдет в «режиме финансового сбережения и приобретения только необходимого набора услуг и продуктов».