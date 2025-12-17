Туристов с детьми возмутили голые отдыхающие в сауне семейного отеля в Турции

Российских туристов возмутили обнаженные иностранцы в сауне турецкого отеля. В спа наши отдыхающие отправилась с детьми вынужденно – из‑за холодной воды в бассейне. О случившемся «ТурДому» рассказала турагент.

Туристка забронировала 4 ночи для себя, мужа (гражданина Турции), троих детей и мамы. Запрос был конкретный: подогреваемые открытые бассейны. Зимняя концепция Orange County 5* в Белеке, согласно сайтам отеля и туроператора, обещала работающие горки и несколько теплых бассейнов. Для надежности турагент уточнила детали у русскоговорящего представителя гостиницы: «Уверили, что все функционирует и подогревается».

Однако по приезде 15 декабря, по словам турагента, искупаться ее клиентам не удалось: «Вода в открытом бассейне оказалась ледяной. На следующий день сотрудники гостиницы измерили температуру – всего 14 ℃».

Чтобы погреться, туристка с маленьким ребенком пошла в спа. Там «работала только одна сауна, и та была занята». На полках она увидела полностью раздетых отдыхающих – мужчину и женщину, предположительно из Германии.

«Оба в возрасте, без купальных принадлежностей. Остальные посетители тоже были шокированы – отель заявляет о себе как о семейном!» – возмущается турагент.

© tourdom.ru

Туристка обратилась за содействием к персоналу.

«Долго искала сотрудников спа, нашла в курилке, но никакой реакции не последовало. Пошла на ресепшен. Менеджер попросил не устраивать скандала и просто отнес немцам полотенца».

Но это не помогло: они положили полотенца рядом и продолжили сидеть без одежды.

«В этот момент пришел сын моей клиентки, подросток. И она не выдержала – накричала на раздетых гостей, ее поддержали и другие россиянки, находившиеся в сауне. Напомнила, что туристы не у себя дома (где такой формат посещения дозволен. – Прим. авт.), а в мусульманской стране».

В результате немецкая пара, не сказав ни слова, покинула парилку.

Если бы не этот инцидент и холодные бассейны, отель, вероятно, пришелся бы семье по вкусу: понравились номера и просторная территория. Но учитывая негативные моменты, туристы захотели уехать пораньше и запросили возврат стоимости одной ночи.

«Даже в бассейне, на который мы рассчитывали, не искупаться. Что здесь тогда делать?»

Однако после общения с администрацией все-таки решили остаться. В качестве компенсации за моральный ущерб отель пообещал приготовить для них специальный ужин, организовать трансфер и все-таки включить подогрев бассейнов.

Как убедился корреспондент TourDom.ru, отзывы о гостинице в целом сдержанно положительные: на tripadvisor.ru ее рейтинг 4,3. Гости хвалят анимацию, программы и «прекрасное лечение» в спа. Но встречаются и критические отклики: в двух отзывах за октябрь 2025 года также упомянут «ледяной бассейн». А еще «устаревшие номера».

Редакция направила запрос в Orange County Belek 5*.