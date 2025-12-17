Россиянин попытался засудить авиакомпанию за расплющенный брендовый чемодан

Турист из Краснодара попытался засудить авиакомпанию Azur Air за поврежденный во время транспортировки багаж. Об этом сообщает портал TourDom.

Уточняется, что речь идет о чемодане известного бренда стоимостью около 94 тысяч рублей. Когда мужчина по имени Александр получил его в аэропорту Сочи по прилете из Турции, он обнаружил, что изделие было с дефектами. На нем виднелись глубокие царапины и трещины, разрывы материала корпуса, изгибы и вдавленные участки. Как показала экспертиза, ремонту и восстановлению он не подлежал.

Александр на месте оформил нужные бумаги и отправил претензию перевозчику с требованием вернуть ему стоимость расплющенного багажа. Авиакомпания отказалась это делать, но предложила оплатить пассажиру ремонт чемодана. В итоге вопрос пришлось решать в суде. В своем иске россиянин потребовал 84 тысячи рублей за чемодан (с учетом его износа), 25 тысяч рублей за экспертизу и расходы на госпошлину.

Однако в удовлетворении иска мужчине отказали. В материалах суда указано, что рейс был международный, а значит, на него распространяется действие Монреальской конвенции. Она определяет ущерб в размере стоимости поврежденной вещи, но не более 20 долларов (около 1,5 тысячи рублей) за один килограмм веса багажа.

В итоге Александр не получил желаемой компенсации, так как суд не обладал данными о весе его чемодана, хотя мужчина уверял, что указывал эту информацию в письме авиакомпании.

Ранее россияне потребовали у авиакомпании «Азимут» 340 тысяч рублей за задержку рейса и нравственные страдания. Соотечественники пожаловались, что во время полета не работали туалеты и кондиционер.