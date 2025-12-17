Туристам в Китае разрешили арендовать авто по водительским удостоверениям РФ

Российские туристы, въезжающие в Китай по безвизовому режиму через пункт пропуска Суйфэньхэ, могут арендовать автомобили, предъявив российские права. До сих пор это было невозможно. Требовалось либо получить временное водительское удостоверение (а для этого нужно было проходить медкомиссию и сдавать экзамен на знание китайских ПДД), либо брать машину с местным водителем.

Теперь, как сообщают местные СМИ, процесс упростился: временное разрешение на управление транспортом можно получить прямо в пункте пропуска. Для этого, помимо российского водительского удостоверения, нужно предъявить паспорт и просмотреть официальный видеоролик о безопасности на дорогах.

После этого туристов отправляют в представительство прокатной компании, чтобы внести залог и заключить договор аренды.

Предоставляемые россиянам автомобили оборудованы системой GPS с пояснениями на китайском и русском языках, а также системой видеонаблюдения в реальном времени. Заявляется, что это гарантирует безопасность водителей и пассажиров.

Правда, пока путешествовать таким образом можно только по городскому округу Муданьцзян. На остальной территории Китая действуют прежние правила.

