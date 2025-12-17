В Риме придется платить за доступ к фонтану Треви

В Риме опять грозятся сделать платным доступ к знаменитому фонтану Треви. Местная пресса пишет: чтобы бросить в воду монетку, нужно будет заплатить 2 евро. И якобы подобные правила начнут действовать с 7 января.

© tourdom.ru

Советник по туризму Рима Алессандро Онорато в свою очередь заявил, что это лишь рабочая гипотеза, которую рассматривает городская администрация, и никакие даты пока не установлены. И добавил, что обсуждаемая сумма символически мала: «Если бы фонтан Треви находился в Америке или где-либо еще в Европе, с вас бы взяли 50 евро».

Напомним, с декабря прошлого года находиться у фонтана одновременно могут не более 400 человек. Теперь власти собираются открыть продажу билетов на вход, чтобы упорядочить поток ожидающих своей очереди, а также запретить проносить внутрь ограждения еду.

Если мэр Рима идею одобрит, то город сможет ежегодно получать около 20 млн евро, которые будут направляться на содержание фонтана и другие туристические объекты.

А в Вероне ввели платный вход к балкону Джульетты: попасть туда теперь можно только по билету в музей, который стоит 12 евро. Когда желающих много, на балконе разрешают находиться не более 60 секунд.