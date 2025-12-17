Турист попытался отсудить у авиакомпании 110 тысяч за расплющенный чемодан

Турист из Краснодара попытался в суде получить компенсацию за порчу своего дорогого чемодана, который сильно пострадал во время возвращения домой из Турции. ЧП с белым аксессуаром известного бренда стоимостью около 94 тыс. руб. произошло летом на рейсе AZUR air из Антальи в Сочи. Получив в аэропорту багаж, Александр увидел, что чемодан поврежден, причем очень заметно: глубокие царапины и трещины, разрывы материала корпуса, сквозные трещины, изгибы и вдавленные участки.

© tourdom.ru

«На каркас изделия оказывалось динамическое воздействие значительной силы», – позже вынесли суровый вердикт эксперты.

Фактически его расплющило, и, как показала последующая экспертиза, ремонту и восстановлению он не подлежал.

Турист на месте оформил нужные бумаги и подал претензию в AZUR air, требуя вернуть ему стоимость поврежденного предмета. Авиакомпания отказалась, но предложила свой вариант – заплатить за ремонт. Обмен письмами ни к чему не привел, и дело в итоге пришлось решать в судебном порядке. Александр потребовал 84 тыс. руб. за чемодан (с учетом его износа), 25 тыс. руб. за экспертизу и расходы на госпошлину.

Однако вначале Ленинский районный суд Краснодара, а затем и вышестоящие инстанции в удовлетворении иска отказали. Как сказано в постановлении, поскольку рейс был международный, приоритетное значение для суда имели положения Монреальской конвенции. Она определяет ущерб (если заранее пассажиром не объявлена ценность багажа и не оплачен специальный сбор) в размере стоимости поврежденной вещи, но не более 20 долларов США за 1 кг веса багажа. Но туристу не удалось получить ни копейки – все из-за данных о весе. Несмотря на то что, по утверждению Александра, информацию о весе чемодана он направлял в письме авиакомпании, в суде этих данных получено не было.

Ранее мы написали, что туристы, вылетающие из аэропорта Челябинска, жалуются на пропажу части вещей из чемоданов.