Туристы опасаются очередей к достопримечательностям Китая

Желание увидеть достопримечательности и особый колорит Китая с приходом безвиза у туристов из России все больше, но многих пугают огромные очереди в популярных местах. Эти опасения подтвердило обсуждение под постом в тг-канале «Крыша ТурДома» с видео из панорамного лифта в китайском парке Чжанцзяцзе (горы «Аватара»), которое собрало более 200 «лайков» и «огоньков». «Давно собираюсь в Китай посмотреть на эти красоты, а тут еще больше захотелось», – пишут в комментариях.

Однако, судя по отзывам уже побывавших в горах «Аватара», есть и проблема – толпы китайских туристов, из-за которых к достопримечательностям парка приходится выстаивать огромные, порой многочасовые очереди. «Это ад для интроверта», – не скрывает эмоций одна из подписчиц.

Вот какими лайфхаками, как сделать поездку максимально комфортной, поделился по просьбе портала «ТурДом» руководитель китайского направления туроператора PAC Group Денис Полушин. Максимальные столпотворения в парке Чжанцзяцзе и у других знаковых достопримечательностей бывают в периоды праздников, особенно длительных – китайского Нового года (в 2026-м – с 17 февраля по 3 марта) и «Золотой недели» (1–8 октября). «Внутренний туризм очень популярен в Китае, в длинные выходные массы людей отправляются в поездки по стране. А в обычные даты слишком больших столпотворений у достопримечательностей как правило не случается», – поясняет специалист.

Что же касается гор «Аватара», то туристы, нежелающие стоять в очередях, могут за дополнительную плату воспользоваться фаст-треками – ускоренным проходом к тем или иным точкам парка. Цены ориентировочные и могут меняться в зависимости от сезона и других факторов. Чтобы быстро попасть на «лифт Дракона» (подъем на высоту 326 м), нужно заплатить 20 долларов с человека. В ту же стоимость обойдется спуск на фуникулере без очереди. За 800 долларов можно воспользоваться шаттлом по горам (автобус рассчитан на 26 человек, сумма делится на всех). Быстрый проход в «пещеру Желтого дракона» – 100 долларов для группы из 20 туристов). Все эти дополнительные сервисы можно заказать и оплатить заранее.

