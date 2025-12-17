От россиянки в Египте требуют полмиллиона для вылета в Россию

Страховая компания ВСК пояснила редакции TourDom.ru свое решение по частичной оплате медицинских расходов Любови С., которой во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе сделали экстренную операцию по поводу непроходимости кишечника. Страховщик перечислит только 1000$, остальную сумму – 6500$ - пациентка должна внести самостоятельно.

© tourdom.ru

«Случай был квалифицирован как обострение хронического заболевания изначально, о размере лимита пациентку предупредили со второго дня госпитализации. По итогу операции у женщины выявили диагноз, подпадающий под исключения из страхового покрытия», - пояснили в «ВСК».

В компании утверждают, что находятся на связи с клиенткой - ей организовали транспорт из больницы в гостиницу, продлили проживание, подобрали оптимальный рейс на 21 декабря. «Все это не входит в договор страхования, но будет оплачено компанией. Также ВСК добилась снижения счета от первоначальной суммы на 2000$», - говорится в комментарии.

Что касается изъятия загранпаспорта, в ВСК ответили, что он действительно находится в госпитале: «это стандартная практика в Египте в подобных случаях, когда ожидается оплата со стороны пациента».

Невестка Любови Ольга рассказала редакции “ТурДома” 17 декабря, что страховая действительно скорректировала сумму оплаты в счете, но, по их подсчетам, не на 2000$, а на 750$: теперь женщина должна клинике 6500$ вместо 7250$, затребованных ранее. Медассистанс (партнер ВСК в Египте) требует от пациентки полностью оплатить счет госпиталю до вылета в Россию (до 21 декабря – редакция). «Эту сумму необходимо внести в ближайшие дни, для того, чтобы вам вернули паспорт. Ожидаем заполненное согласие на рейс для приобретения билета», - написал застрахованной женщине представитель ВСК.

Родственники туристки утверждают, что при выписке египетская больница не выдала лекарства, которые нужно принимать после операции, и даже не предоставила их список. «Только сегодня прислали перечень медикаментов. – говорит Ольга. - Получается, что Любовь три дня была без лечения». Россиянке необходимы и регулярные перевязки. «Уточним сейчас у партнеров, смогут ли провести процедуру в лимите той суммы, которую вам нужно оплатить», - написал представитель страховщика Любови в ответ на ее запрос.

Ранее TourDom.ru писал, что 68-летней туристке из Екатеринбурга, отдыхавшей в Шарм-эль-Шейхе вместе с мужем, неожиданно стало плохо, 12 декабря ее прооперировали в одной из местных клиник.