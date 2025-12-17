На Бали собираются запретить туристам кататься на слонах. Это развлечение весьма популярно в Индонезии, но причиняет животным страдания.

Вопрос был поднят после того, как три крупных парка обвинили в неэтичном отношении к питомцам. Зоозащитники утверждают, что в этих местах слонам не обеспечивают условия их естественной среды обитания, принуждают участвовать в представлениях, избивают, заставляют выполнять акробатические трюки, слонят разлучают с матерями, а погонщики используют крюки с металлическими наконечниками, жесткие крепления для сидений и цепи, которые ранят животных. Туристы же, сами того не подозревая, стимулируют развитие жесткой индустрии.

Судя по туристическим чатам, многие россияне тоже не прочь прогуляться таким образом по джунглям, особенно если посещение экопарков включено в стоимость проживания. А в среднем прокатиться на элефанте стоит около 1,2 млн IDR или 5–6 тыс. руб.

В администрации одного из крупнейших парков, Mason Elephant Park & Lodge, не отрицают, что предлагают прогулки на слонах. И заявляют: «Такие занятия обеспечивают необходимую физическую нагрузку для развития мышц, укрепления костей, здоровья стоп, улучшения пищеварения и общего самочувствия».

Тем не менее, после того как в интернете появились фото и видео израненных животных с цепями на ногах, Балийское управление по охране природных ресурсов (BKSDA) организовало проверку. Никаких нарушений, правда, не нашли, тем более что катание на слонах и использование крюков законы Индонезии напрямую не запрещают. Однако BKSDA пообещало рассмотреть эту проблему: «Мы надеемся, что катание на слонах будет постепенно сокращено или прекращено. Призываем все природоохранные организации на Бали уделять первостепенное внимание принципам защиты животных. И разрабатывать альтернативные тематические мероприятия, помимо катания на слонах».