Российские туристы по-прежнему планируют поездки через Таиланд в Камбоджу

Обострение конфликта с Камбоджей на туристах не отразилось. Ситуация в этой сфере остается стабильной. Об этом заявили власти Таиланда.

«Иностранные гости продолжают путешествовать в обычном режиме. На основных туристических направлениях на данный момент отмен бронирований не зафиксировано», – сообщил заместитель главы Туристического управления королевства по вопросам маркетинга и коммуникаций Нитхи Сипхрэ.

При этом путешественников просят воздержаться от приграничных провинций, а в аэропортах Суварнабхуми и Дон Мыанг в Бангкоке, а также в Пхукете, Чиангмайе, Хатъяйе усилен досмотр. В первую очередь более тщательно проверяют мужчин, прибывающих в одиночку. Обращают внимание и на тех, у кого в паспортах много въездных штампов в Таиланд и другие страны.

Российские туристы, приехавшие в королевство в последние дни, делятся опытом пересечения границы:

«Прошел паспортный контроль в аэропорту Бангкока. Дальше направился прямо к выходу. Даже вещи не проверили».

«Мы сегодня прилетели в Бангкок и собирались оттуда в Камбоджу. Нас отвели в отдельный огороженный "загон", заклеили камеры на телефонах, забрали документы. Час мы сидели в ожидании, когда нас позовут, тщательно все проверяли и сказали, что если мы полетим в Камбоджу, то обратно в Таиланд нас не пустят».

Кстати, эти туристы не единственные, кто планировал такой маршрут:

«Еще весной купили билеты на Новый год до Бангкока. Через сутки летим в Камбоджу: 10 дней там и обратно по такой же схеме – через Бангкок…»

Напомним, что Посольство России в Камбодже выпустило заявление и перечислило провинции, которые МВД этой страны не рекомендует посещать иностранцам в связи с вооруженным конфликтом на границе с Таиландом.