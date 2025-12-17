В РСТ объяснили, почему на отдыхе в жарких странах нужна расширенная медстраховка

Россиянам, которые собираются на зимний отдых в жарких странах, важно соблюдать ряд рекомендаций, в том числе обязательно оформлять расширенную медицинскую страховку с максимальным покрытием. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

© Газета.Ru

По его словам, это поможет обезопасить себя. Эксперт подчеркнул, что это особенно важно для любителей активных развлечений, например дайвинга или снорклинга.

«Организованные туристы, как правило, уже включены в страховой полис, но самостоятельные путешественники часто им пренебрегают, хотя это незначительные расходы по сравнению с рисками. Страховка необходима на случай обострения хронических заболеваний, аллергических реакций, солнечных ожогов, а также типичных для поездок проблем», — отметил Горин.

Он также посоветовал брать с собой в путешествие базовую аптечку с необходимыми препаратами.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования до этого показало, что россияне ценят зимние развлечения прежде всего за возможность провести время с семьей. Согласно данным опроса, каждый второй участник сообщил, что предпочитает заниматься зимними активностями вместе с близкими.