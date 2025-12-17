Российским туристам в Китае разрешили арендовать авто по безвизу

В Китае для российских туристов, въехавших по безвизовому режиму через пункт пропуска Суйфэньхэ, открылась возможность аренды автомобилей. Это позволит им самостоятельно путешествовать по приграничному городскому округу.

© РИА "ФедералПресс"

«Туристы из РФ, которые въехали в рамках безвизового режима, теперь могут оформить временное разрешение на управление транспортом КНР непосредственно на МАПП Суйфэньхэ. Для этого необходимо предъявить паспорт, российское водительское удостоверение и просмотреть ролик Управления транспорта КНР о безопасности на дорогах», – сообщает Biang.ru.

Вся процедура аренды организована через «одно окно» для экономии времени. Потребуется лишь внести залог. Для удобства гостей из России автомобили оборудованы GPS-навигатором с поддержкой русского языка, а для безопасности в салоне работает система видеонаблюдения в реальном времени.

По мнению представителей туриндустрии, эта новинка – «безвиз плюс свой руль» – откроет для туристов новые горизонты в исследовании Муданьцзяна и станет драйвером роста для всего приграничного туристического потока.

Напомним, введение безвизового режима резко стимулировало интерес россиян к туристическим поездкам в Китай.