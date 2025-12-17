«Для нашей культуры это грубо». Россиянка описала одну особенность немцев

Российская тревел-блогерша Елена пообщалась с живущим 25 лет в Германии знакомым, который рассказал ей о чуждых для него местных особенностях. Его историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В частности, россиянин так и не смог привыкнуть к прямолинейности немцев. По его словам, они любят навязать свою правоту, указать на недостатки или высказать мнение прямо, даже если оно будет неприятным.

«Для иностранцев это грубо и некорректно, тем более для нашей культуры. Например, у нас никогда не "сдадут" коллегу, с которым дружат, скорее, наоборот, поддержат и встанут на его сторону, даже если тот не прав. Мой друг признается, что до сих пор не может привыкнуть к этому качеству немецкой прямоты», — такими фразами описала разницу в менталитете между немцами и россиянами автор публикации.

Вторая особенность жизни в Германии, на которую пожаловался собеседник путешественницы, — отсутствие спонтанности. Он пояснил, что в этой европейской стране обо всем договариваются заранее: личные встречи, звонки, походы в гости и даже дружеские посиделки. Сюрпризы или спонтанные решения не свойственны немцам, а такие фразы, как «пошли сейчас», воспринимаются ими настороженно.

Третья черта немцев — сухость и дистанция в общении. Россиянин отметил, что они по своей натуре не склонны к проявлению бурных эмоций, а также к комплиментам или объятиям.

«Лишний раз не похвалят и не обнимут при встрече. Для моего друга это стало одним из самых больших культурных испытаний», — констатировала автор.

Кроме того, знакомый Елены не смог привыкнуть к тому, что в Германии все живут по регламенту, и нормы касаются абсолютно всего: от сортировки мусора до парковки велосипеда.

«Мой друг говорит, что иногда ощущает себя ребенком под контролем строгого родителя: стоит забыть что-то или нарушить мелочь, и ты тут же получишь комментарий от соседа или письмо на почту», — добавила автор.

